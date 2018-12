Erster Spatenstich für Stadtschnellbahnbau in Hauptstadtregion

Photo : YONHAP News

Der erste Spatenstich für ein Projekt zum Bau einer Stadtschnellbahn in der Hauptstadtregion wird heute gefeiert.Das Transportministerium teilte mit, den Plan zur Umsetzung des Projekts zum Bau der GTX A-Linie (Abschnitt von Unjeong in Paju bis Samseong in Seoul) genehmigt zu haben. Die Zeremonie für den ersten Spatenstich werde am Donnerstag im Messekomplex KINTEX in Goyang stattfinden.Beim GTX (Great Train eXpress) handelt es sich um die erste Stadtschnellbahn in großer Tiefe in Südkorea. In einer Tiefe von 40 Metern werden Tunnel gebaut, die Züge werden mit einer Spitzengeschwindigkeit von 180 Stundenkilometern fahren. Man kann damit vom Rand der Hauptstadtregion aus in 30 Minuten die Stadtmitte Seouls erreichen.Die GTX A-Linie wird von Paju über Ilsan und Samseong in Seoul bis Dongtan in Hwaseong führen. Die 83,1 Kilometer lange Strecke mit zehn Stationen wird im Schnitt mit 100 Stundenkilometern durchlaufen.Die Linie soll nach 60-monatiger Bauzeit Ende 2023 freigegeben werden.