Staatsanwaltschaft durchsucht Präsidialamt wegen Vorwurfs gegen Ex-Sonderinspektor

Photo : KBS News

Die Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch Büros des Präsidialamtes durchsucht.Anlass ist der Vorwurf von Illegalitäten gegen Kim Tae-woo, einen früheren Mitarbeiter des Teams der Sonderinspektion.Durchsucht wurden zwei Büros unter dem Chefsekretariat für Bürgerangelegenheiten, dem das Team der Sonderinspektion untersteht.Die Staatsanwaltschaft setzte sich dafür ein, Kims Berichte auf Festplatten und USB-Speichern zu beschlagnahmen.Laut einem Vertreter will die Staatsanwaltschaft zuerst feststellen, ob Kims Berichterstattungen illegale Inhalte enthalten und ob hochrangige Beamte daran beteiligt gewesen sind.Das Präsidialamt zeigte am 19. Dezember Kim, Ermittler der Staatsanwaltschaft, wegen des Verdachts auf die Veröffentlichung von Dienstgeheimnissen bei der Staatsanwaltschaft an. Die Staatsanwaltschaft will auf der Grundlage einer daraufhin eingeleiteten Inspektion Ermittlungen aufnehmen. Die Ergebnisse der Inspektion werden am heutigen Donnerstag bekannt gegeben.