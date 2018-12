Passagierzahl auf Auslandsflügen am Flughafen Gimhae erreicht erstmals zehn Millionen

Die Zahl der Passagiere auf internationalen Flügen am Flughafen Gimhae in Busan hat dieses Jahr erstmals zehn Millionen übertroffen.Die Stadt Busan und die Koreanische Flughafengesellschaft teilten am Donnerstag mit, dass die Marke 42 Jahre nach der Eröffnung übertroffen worden sei.Gimhae ist damit neben Incheon der einzige von den insgesamt sieben internationalen Flughäfen in Südkorea mit mindestens zehn Millionen Fluggästen auf Auslandsflügen.Von Januar bis Ende November lag die Zahl der Fluggäste auf internationalen Flügen bei 78,93 Millionen. Incheon hatte mit 78,3 Prozent den größten Anteil, gefolgt von Gimhae mit 11,4 Prozent, Gimpo mit fünf Prozent und Jeju mit 2,2 Prozent.Bis 2005 waren von Gimhae aus lediglich zwei Millionen Passagiere jährlich ins Ausland gereist. Zu einem drastischen Anstieg kam es nach der Gründung der Billigfluggesellschaft Air Busan mit Sitz in Busan im Jahr 2008.Der Flughafen im Südosten des Landes verzeichnete zudem mit 12,9 Prozent den größten Zuwachs bei der Passagierzahl auf Auslandsflügen unter den vier größten Flughäfen in Südkorea.