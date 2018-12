Politik Regierung beschließt Pläne für Bau von Smart City in Sejong und Busan

Die Regierung hat detaillierte Pläne für ein Pilotprojekt zum Bau von smarten Städten ausgearbeitet.



Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport teilte mit, am Mittwoch den Umsetzungsplan für den Bau von Pilotstädten der Smart City verabschiedet zu haben.



Um ausgewählte Gebiete in Sejong und Busan in smarte Städte zu verwandeln, wird die öffentliche Hand einschließlich der Regierung drei Jahre lang ab dem kommenden Jahr insgesamt 2,4 Billionen Won (2,1 Milliarden Dollar) einsetzen.



Die Regierung wird sich bemühen, um Investitionen privater Unternehmen in Höhe von 1,29 Billionen Won (1,15 Milliarden Dollar) für das Projekt zu gewinnen.



Das Projekt zum Bau von Pilotstädten zählt zu den Projekten der Regierung für ein innovatives Wachstum. Im Juli legte die Regierung ein grundlegendes Konzept hierfür vor. Dieses enthält Ziel, Umsetzungsstrategie und wichtige Inhalte.