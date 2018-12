Staatsanwaltschaft fordert schwere Bestrafung von früherem Inspektor des Präsidialamtes

Photo : YONHAP News

Die Oberste Staatsanwaltschaft hat eine schwere Bestrafung eines früheren Inspektors des Präsidialamtes gefordert.Das teilte die Behörde am Donnerstag mit, nachdem sie verschiedene Vorwürfe gegen Kim Tae-woo geprüft hatte.Der Beschuldigte soll mit Geschäftsleuten Golf gespielt haben und dafür Geld verlangt haben. Auch habe er sich mit Gefälligkeiten und der Weitergabe vertraulicher Informationen an die Medien revanchiert.Zudem konnten die Ermittler feststellen, dass Kim einen Posten im Wissenschaftsministerium ergattern wollte, dessen Beobachtung in seinen Tätigkeitsbereich als Inspektor fiel. Auch habe er letztes Jahr versucht, von der Polizei Informationen zu laufenden Ermittlungen gegen einen Bekannten wegen des Verdachts der Bestechung zu erhalten.Kim droht nun eine Suspendierung oder Entlassung.Das Präsidialamt hatte im letzten Monat um Ermittlungen gebeten, damit verschiedene Vorwürfe gegen den Beamten geprüft werden.