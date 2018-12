Soldaten dürfen nach Dienstschluss ausgehen und Handy benutzen

Das Verteidigungsministerium will ab Februar Soldaten nach Dienstschluss den Ausgang erlauben.Entsprechende Maßnahmen veröffentlichte das Ressort am Donnerstag.Soldaten dürfen demnach von 17.30 bis 21.30 Uhr ausgehen, um persönliche Angelegenheiten wie einen Arztbesuch zu erledigen. Die Ausgänge für persönliche Angelegenheiten werden jedoch auf zweimal im Monat begrenzt. Die Zahl der ausgehenden Soldaten soll 35 Prozent der Truppenstärke nicht übertreffen.Das Ministerium beschloss zudem, im ersten Halbjahr nächsten Jahres den Zeitpunkt für die vollständige Zulassung der Nutzung mobiler Telefone nach Feierabend festzulegen. Derzeit wird dies in einigen Truppenteilen probeweise erlaubt.Soldaten dürfen dann werktags von 18 bis 22 Uhr und feiertags von 7 bis 22 Uhr mobile Telefone nutzen.