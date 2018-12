Regierung will Förderplan für Industrie des AKW-Rückbaus erstellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Industrie für den Rückbau von Atomkraftwerken umfangreich fördern.Diese Absicht teilte der Vizeminister für Handel, Industrie und Energie, Cheong Seung-il, in seiner Rede bei einer Zeremonie zum Tag der Nuklearsicherheit am Donnerstag in Seoul mit.Das Ministerium geht davon aus, dass beginnend mit dem im Juni letzten Jahres endgültig stillgelegten Reaktor Kori 1 ein Markt und die Industrie für den AKW-Rückbau in Südkorea richtig entstehen. Das Ressort wolle bis März eine Strategie für die Förderung der Industrie für den AKW-Rückbau erstellen. Bis 2021 werde ein Forschungsinstitut für den AKW-Rückbau im Südosten des Landes gegründet, hieß es.Der Vizeminister fügte zugleich hinzu, dass die Regierung den AKW-Export in andere Länder wie Saudi-Arabien, die großes Interesse an der Nuklearbranche haben, in vollem Umfang unterstützen wolle.