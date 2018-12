Fahrten mit dem Bus werden nächstes Jahr teurer

Photo : YONHAP News

Die Preise für Busfahrten sowohl im Fernverkehr als auch im Nahverkehr werden im ersten Halbjahr des kommenden Jahres steigen.Das Transportministerium erläuterte, dass eine Anhebung unvermeidlich sei. Es gebe viele Faktoren für den Kostenanstieg, darunter die Ölpreise. Jedoch seien die Fahrpreise seit Jahren eingefroren, was kontinuierlich ein Defizit verursache.Die Fahrten mit Linienbussen werden voraussichtlich nach dem Mondneujahr im Februar teurer.Das Ressort will mit Rücksicht auf die Inflationsrate, Ölpreise und Personalkosten die Teuerungsrate festlegen und dabei die Belastungen für die Fahrgäste so weit wie möglich berücksichtigen.