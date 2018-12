Wirtschaft Börse in Seoul schließt fester

Die Börse in Seoul hat am Donnerstag fester geschlossen.



Der Leitindex Kospi gewann 0,02 Prozent auf 2.028,44 Zähler.



Am Mittwoch hatten sich auch die US-Börsen deutlich erholt präsentiert und ihre viertägige Verlustserie beendet. Der Dow Jones gewann 4,98 Prozent, der Technologieindex Nasdaq 5,84 Prozent.



Südkoreas Börse habe vor allem deshalb etwas fester geschlossen, obwohl es ein Ex-Tag sei, weil sich die Stimmung nach der Erholung an der US-Börse verbessert habe, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.