Chinesisches Militärflugzeug verletzt Südkoreas Luftüberwachungszone

Photo : YONHAP News

Ein chinesisches Militärflugzeug hat Südkoreas Luftüberwachungszone KADIZ verletzt.Ein Flugzeug sei zu drei verschiedenen Anlässen in die Zone geflogen, einmal nahe der Insel Jeju und zweimal über dem Ostmeer, teilte der Vereinigte Generalstab am Donnerstag mit.Der erste Verstoß wurde um 10.51 Uhr westlich von Jeju gemeldet. Die Zone wurde später südöstlich von Pohang in der Nord-Gyeongsang-Provinz verletzt. Das Flugzeug habe sich in Richtung Gangneung in der Gangwon-Provinz bewegt und gegen 15 Uhr die Zone verlassen.Südkoreas Luftwaffe habe Kampfjets losgeschickt, um das chinesische Flugzeug zu verfolgen. Auch seien nach den gültigen Richtlinien per Funk Warnungen ausgegeben worden.Die südkoreanische Regierung legte unterdessen bei China Protest ein.Es war die erste Verletzung der KADIZ durch ein chinesisches Militärflugzeug seit über einem Monat. Der letzte Vorfall ereignete sich am 26. November.