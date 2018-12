Südkorea will Nordkorea bald mit Grippemedikamenten versorgen

Photo : YONHAP News

Südkorea will Nordkorea bald das Grippemedikament Tamiflu und Schnelldiagnose-Kits zur Verfügung stellen.Dies erfolge im Rahmen der innerkoreanischen Kooperation auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten erfolgen, sagte Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon bei einem Forum am Donnerstag in Seoul.Er glaube, dass sich Süd- und Nordkorea dank der Erweiterung des innerkoreanischen Austauschs auf die Gefahr der Ausbreitung von Infektionskrankheiten vorbereiten und auch gegenseitiges Vertrauen schaffen könnten.Cho wies auf ein innerkoreanisches Arbeitstreffen auf dem Gebiet Gesundheit und Medizin am 12. Dezember hin. Es sei das erste Mal, dass Süd- und Nordkorea Informationen zu Infektionskankheiten ausgetauscht hätten.Beide Seiten hätten Informationen zur Grippe probeweise ausgetauscht und vereinbart, Informationen zu weiteren Krankheiten zu teilen. Derzeit würde auf dem Wege des Austauschs von Dokumenten kooperiert.Gesundheit und Medizin zählten zu den wichtigen Projekten nach dem Konzept der neuen Wirtschaft auf der koreanischen Halbinsel, das Südkorea beim Gipfel im April Nordkorea vorgestellt habe, hieß es weiter.