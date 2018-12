NBC: Nordkorea geht zu Massenproduktion von Atomwaffen über

Photo : YONHAP News

Laut einem US-Medienbericht ist Nordkorea im Rahmen seines Atomwaffenprogramms zur Massenproduktion übergegangen.Das sei ein wichtigerer Grund, warum Nordkorea seine Raketentests stoppte, berichtete der US-Sender NBC.Obwohl US-Präsident Donald Trump den Stopp nordkoreanischer Raketenstarts als seine diplomatische Errungenschaft bezeichne, sei dies nicht unbedingt ihm zu verdanken.Nordkorea habe seine Politik nicht geändert, sagte Cristina Varriale vom Royal United Services Institute, einer britischen Denkfabrik. Nordkorea sei von der Forschung und Entwicklung zur Massenproduktion übergegangen.Nordkorea könnte bei dem derzeitigen Produktionstempo bis 2020 100 nukleare Sprengköpfe haben, sagte Robert Litwak, Vizepräsident des Woodrow Wilson International Center for Scholars, einer Denkfabrik in Washington. Das entspreche fast der Hälfte des britischen Atomarsenals.NBC meldete weiter, viele Experten glaubten, dass Nordkorea seine Atomwaffen niemals freiwillig aufgeben werde. Denn das Regime in Pjöngjang glaube, dass diese die beste Versicherung gegen eine Invasion seien.Vipin Narang, ein Professor am Massachusetts Institute of Technology, sagte, seiner Meinung nach wisse Trump, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un niemals denuklearisieren werde. Dies sei Trump jedoch egal.