Parlament verabschiedet Gesetz für besseren Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge

Nordkoreanische Flüchtlinge in Südkorea dürfen ab dem kommenden Jahr auch drei Jahre nach ihrer Einreise bei der Regierung Schutz beantragen.Eine entsprechende Revision des Gesetzes zum Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge und Unterstützung für die Ansiedelung habe die Nationalversammlung am Donnerstag verabschiedet, teilte das Vereinigungsministerium mit.Gemäß dem neuen Gesetz dürfen nordkoreanische Flüchtlinge bis zu drei Jahre nach ihrer Einreise Schutz beantragen. Derzeit liegt die Grenze bei einem Jahr.Laut dem Ressort konnten mit Stand vom Oktober 206 nordkoreanische Flüchtlinge nicht in den Genuss von Schutzmaßnahmen kommen, da mehr als ein Jahr nach ihrer Einreise vergangen sei. Das entspreche 78 Prozent von den 265 Nordkoreanern, denen kein Schutz gewährt worden sei.