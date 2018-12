RFA: Koreanerorganisation in LA strebt Nordkorea-Besuch getrennter Familien an

Photo : KBS News

Eine Koreanerorganisation in Los Angeles will nächstes Jahr einen Nordkorea-Besuch ihrer Mitglieder und solcher Koreaner, die in Nordkorea Verwandte haben, zustande bringen.Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA) am Freitag.Suh Young-seok, Präsident des LA-Gremiums für friedliche und demokratische Vereinigung, sagte am Mittwoch (Ortszeit) dem Sender, die Organisation plane, eventuell im Frühling Besuchswillige anzuwerben.In Los Angeles lebten 20 bis 30 Koreaner, die Verwandte in Nordkorea hätten. Es bestehe nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es bei ihrem Nordkorea-Besuch zu einem Familienwiedersehen komme. Der Besuchszweck liege darin, die Heimat zu besuchen, äußerte Suh.RFA berichtete, dass viele Organisationen in Los Angeles sich für einen Nordkorea-Besuch interessierten und sich darum bemühten. Ob solche Besuche zustande kommen würden, hänge von einem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel und Fortschritten in den Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA ab.