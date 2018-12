Stärkste Kältewelle dieses Winters erreicht Korea

Photo : YONHAP News

Die stärkste Kältewelle dieses Winters hat Korea erreicht.Nach Angaben des Wetteramtes KMA wurden am Morgen in Cherwon minus 18 Grad gemessen und in Paju in der Gyeonggi-Provinz -14 Grad.Auch am Tag soll es nicht wärmer als -6 bis 2 Grad werden.Für die Provinz Süd-Jeolla und die Küstengebiete im Westen und die Jeju-Insel wurde eine Schneewarnung ausgegeben.Auf den Inseln Jeju, Ulleung und Dokdo sollen heute bis zu 20 Zentimeter Schnee niedergehen. An der Westküste wird mit zwei bis sieben Zentimetern Schnee gerechnet.Auch am Samstag und Sonntag wird mit Tiefsttemperaturen von minus elf Grad in Seoul gerechnet.