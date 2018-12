Industrieausstoß sinkt im November um 0,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Südkoreas Industrieausstoß ist im November um 0,7 Prozent im Vormonatsvergleich gesunken.Das teilte die Statistische Behörde mit.Im September war ein Rückgang von 1,4 Prozent verbucht worden, im Oktober hatte die gesamte Industrieproduktion um 0,8 Prozent zugelegt.Im November hatte die Produktion im Bergbau, herstellenden Gewerbe und in der Gas- und Stromindustrie mit minus 1,7 Prozent einen besonders starken Rückgang verzeichnet.Ein Wirtschaftsindikator, der die gegenwärtige wirtschaftliche Lage erfasst, verlor im November im Vormonatsvergleich 0,2 Prozentpunkte. Es war der achte Monat in Folge mit einem Rückgang.Ein anderer Indikator, der die kurzfristigen wirtschaftlichen Bedingungen abbildet, gab ebenfalls um 0,2 Prozentpunkte nach. Es war der sechste Monat in Folge mit einem Rückgang.