Politik Präsident Moon schickt Grußbotschaften zu Jahresende an Bürger von Besuchsländern

Präsident Moon Jae-in schickt via Twitter Grußbotschaften zum Jahreswechsel an die Bürger der Länder, die er seit dem Amtsantritt besuchte.



Das teilte das Präsidialamt am Donnerstag mit.



Moons Botschaften werden auf der englischsprachigen Twitter-Seite des Präsidialamtes am Donnerstag und Freitag reihenweise in den Sprachen der betreffenden Länder veröffentlicht.



Darin steht, dass er sich an die Freude der Treffen und die Augenblicke der Freundschaft erinnere und den Weg zum Frieden und Wohlstand immer gemeinsam beschreiten werde.



Moon besuchte seit dem Amtsantritt im Mai letzten Jahres 20 Staaten, darunter die USA, Deutschland, Russland, Indonesien und Vietnam.