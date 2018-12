Gruppe großzügiger Spender begrüßt 2000. Mitglied

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von Spendern, die mehr als 100 Millionen Won (89.600 Dollar) spendeten, hat das 2.000. Mitglied bekommen.Die gemeinnützige Organisation Community Chest of Korea teilte am Freitag mit, dass Seo Jung-hoon, Chef des sozialen Unternehmens General Bio, das 2.000. Mitglied der sogenannten Honor Society geworden sei.Seo gründete 2007 General Bio, ein Wagnisunternehmen in der Biobranche, und 2015 die globale Geschäftsplattform GCOOP.Die Community Chest of Korea bildete im Dezember 2007 die Honor Society, um führende Personen in der Gesellschaft zu Spenden zu bewegen. Die gesamte Summe der Spenden der Mitglieder beträgt bis Donnerstag 222,3 Milliarden Won (199 Millionen Dollar). 953 Mitglieder oder 47,7 Prozent sind Unternehmer, 503 Mitglieder bleiben anonym.