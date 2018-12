Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am letzten Handelstag im Plus geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,62 Prozent auf 2.041,04 Zähler.Die südkoreanische Börse hatte nach den Gewinnen an der Wall Street zulegen können.Der hiesige Aktienmarkt habe wegen der Jagd von Schnäppchenjägern nach unterbewerteten Aktien und einem rosigen Ausblick für das nächste Jahr gepaart mit einer Erholung des US-Aktienmarktes zulegen können, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.