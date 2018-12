Innerkoreanisches Verbindungsbüro soll 2019 weiter zur Friedensverankerung dienen

Photo : YONHAP News

Das gemeinsame innerkoreanische Verbindungsbüro soll 2019 weiterhin zur Friedensverankerung auf der koreanischen Halbinsel dienen.Dies teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit.Bei der letzten Konferenz des Jahres 2018 am Freitag in Kaesong seien die Vertreter beider Koreas einstimmig zu der Einschätzung gekommen, dass das Büro bei den in diesem Jahr erzielten Fortschritten für die innerkoreanischen Beziehungen eine bedeutungsvolle Rolle gespielt habe.Durch das Verbindungsbüro würden beide Koreas im nächsten Jahr ebenfalls ihre Bemühungen um die Entwicklung der gemeinsamen Beziehungen fortsetzen, hieß es.Das Verbindungsbüro wurde gemäß der Einigung in der Panmunjom-Erklärung vom ersten Gipfel zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Staatsführer Kim Jong-un in der nordkoreanischen Stadt Kaesong errichtet und nahm im September offiziell seine Arbeit auf.