Staatspräsident spornt Soldaten bei Grenzbesuch zur Bewachung der Sicherheit an

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in hat die Soldaten zur festen Bewachung der Sicherheit angespornt.Beim Besuch der fünften Division der Infanterie des Heeres in Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi am Freitag sagte Moon, selbst wenn sich die innerkoreanischen Beziehungen im Wandel befänden, genieße die Verteidigung des Landes nach wie vor höchste Priorität.Die Rolle der Sicherheit habe in der Vergangenheit hauptsächlich darin bestanden, das Leben und die Sicherheit der Menschen gegen feindliche Aggressionen zu schützen. In der Gegenwart habe sich die Rolle jedoch dahingehend erweitert, die Versöhnung und Zusammenarbeit mit Nordkorea aktiv zu fördern und Frieden zu schaffen, sagte das südkoreanische Staatsoberhaupt weiter.Es war das erste Mal, dass der Präsident seit seinem Amtsantritt die Wachposten an der innerkoreanischen Grenze besucht hat. Beobachter gehen davon aus, dass Moon den aktuellen Stand der Umsetzung des innerkoreanischen Militärabkommens überprüfen und mit seinem dortigen Besuch zudem den Willen für die Verankerung eines dauerhaften Friedens in Korea demonstrieren will.