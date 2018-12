Internationales Nordkorea kritisiert die USA für Druck in Menschenrechtsfrage

Ein staatliches Propagandaorgan aus Nordkorea hat die USA am Samstag für seinen extremen Druck auf Nordkorea in der Menschenrechtsfrage kritisiert.



Als Belege führte das Propagandamedium Uriminjokkiri unter anderem die UN-Menschenrechtsresolution gegen Nordkorea sowie Washingtons Ernennung von Nordkorea als Verletzer der Religionsfreiheit.



Solche Einmischungen in die Innenpolitik zielten auf einen Kollaps des nordkoreanischen Regimes ab. Washington würde weiterhin an der Vergangenheit festhalten. Nun sei es jedoch an der Zeit, Hürden zu beseitigen und gemeinsames Vertrauen und gegenseitigen Respekt aufzubauen, heißt es weiter.