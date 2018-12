China lehnt Beschuldigung als Hauptverursacher für Feinstaub in Seoul ab

Photo : YONHAP News

China hat die Beschuldigung als ursprünglicher Verursacher für das Feinstaub-Problem in Seoul abgelehnt.Das Umweltministerium in Peking kritisierte entsprechende Medienberichte aus Südkorea, wonach China hauptsächlich für den Feinstaub in Seoul verantwortlich sein würde. Der Feinstaub in der südkoreanischen Hauptstadt werde hauptsächlich aus Seoul abgelassen. Als Feinstaubalarme in Seoul und der Hauptstadtregion aufgerufen wurden, sei kein Wind aus China in Richtung Seoul registriert worden.Das chinesische Ministerium habe von 2015 bis 2017 die Konzentration vom Stickstoffdioxid in Peking, Yantai und Dalian gemessen, die im Vergleich zu Seoul niedriger gewesen sein soll. Die Luftqualität in China habe sich in den letzten Jahren dramatisch verbessert, während der ultrafeine Staub in Seoul hingegen zugenommen habe, hieß es weiter.Es ist das erste Mal, dass die chinesischen Behörden eine solch öffentliche Reaktion auf die Kritik gegen China als Verursacher für das Feinstaub-Problem abgegeben haben.Laut einer gemeinsamen Studie des südkoreanischen Umweltministeriums mit der US-Luft- und Raumfahrtbehörde aus dem Jahr 2016 stammt jedoch 34 Prozent des Feinstaubs in Seoul aus China.