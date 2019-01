Nordkoreas Machthaber schickt Brief an südkoreanischen Präsidenten

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in einen Brief geschickt.In dem Schreiben bringe er seine Absicht zum Ausdruck, im nächsten Jahr Seoul zu besuchen, sagte der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom am Sonntag auf einer Pressekonferenz.In dem zweiseitigen Brief sei Kim darauf eingegangen, dass er sein Versprechen für einen Besuch in Seoul in diesem Jahr gebrochen habe. Jedoch habe er in der Tat auf einen Besuch gehofft, so wie es beim Korea-Gipfel im September in Pjöngjang vereinbart worden sei.Auch habe Kim in dem Brief seinen festen Willen erklärt, nächstes Jahr die Umstände zu prüfen und Seoul zu besuchen.Er habe außerdem die drei innerkoreanischen Gipfel und den Spannungsabbau in diesem Jahr lobend erwähnt. Zudem habe er weitere Gespräche mit Moon im kommenden Jahr vorgeschlagen und dass die Frage der Denuklearisierung gemeinsam in Angriff genommen wird, sagte der Sprecher weiter.