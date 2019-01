Putin schickt Neujahrsgrüße an Moon

Photo : YONHAP News

Zu Weihnachten und Neujahr hat der russische Präsident Wladimir Putin Südkoreas Präsident Moon Jae-in, US-Präsident Donald Trump, Chinas Präsident Xi Jinping sowie weiteren Spitzenpolitikern Gratulationsbotschaften geschickt.Das teilte der Kreml am Sonntag mit.In seinem Schreiben an Moon stellte Putin fest, dass die in Moskau und Singapur geführten substanziellen Gespräche den konstruktiven bilateralen Beziehungen in vielen Bereichen einen wichtigen Impuls gegeben hätten.Er sei zuversichtlich, dass gemeinsame Anstrengungen auf der Grundlage der bisherigen Errungenschaften zu einer weiteren Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Russland sowie zu einer engen Koordinierung bei der Lösung wichtiger internationaler Fragen führen würden. Dies entspreche den Interessen der Völker beider Länder und stehe im Einklang mit den Bemühungen um die Festigung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien, betonte Putin.