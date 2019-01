US-Medien richten Aufmerksamkeit auf Kims Brief an Moon

Photo : YONHAP News

US-Medien haben auf den an Südkoreas Präsident Moon Jae-in geschickten persönlichen Brief von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un große Aufmerksamkeit gerichtet.CNN berichtete, dass Machthaber Kim einen außergewöhnlichen Brief an Präsident Moon geschickt habe. Er habe den starken Willen, Südkorea nächstes Jahr zu besuchen, geäußert.Die Zeitung „Wall Street Journal“ maß dem Brief Bedeutung bei, da dieser inmitten der festgefahrenen Gespräche zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung und der fortgesetzten Sanktionen der USA gegen Nordkorea geschickt wurde.Führende Medien der USA gingen davon aus, dass Kims Brief Nordkoreas positive Reaktion auf die jüngste versöhnliche Geste der USA sein könnte. Die USA hatten beispielsweise angedeutet, überprüfen zu wollen, ihren Bürgern Nordkorea-Reisen für die humanitäre Hilfe zu erlauben.Die Medien legten ihr Augenmerk auf die Möglichkeit, dass Kim in dem Schreiben auch seinen Willen für den Dialog zwischen Pjöngjang und Washington bekundet haben könnte. Sie erwarteten, dass der Brief der Wiederaufnahme der Atomverhandlungen nutzen wird.AP und Bloomberg erwähnten, dass Kims Brief nur zwei Tage vor der Veröffentlichung seiner Neujahrsansprache geschickt wurde. Damit sei die Richtung der Neujahrsrede einigermaßen angedeutet worden.