Nationales 68 Prozent der Hauptstädter befürworten Seoul-Besuch von Kim Jong-un

68 Prozent der Hauptstädter sprechen sich für einen Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul aus.



Entsprechende Ergebnisse einer Online-Umfrage veröffentlichte die Stadt Seoul. Befragt wurden 2.000 über 19-Jährige in Seoul vom 7. bis 13. Dezember bezüglich innerkoreanischer Austausch- und Kooperationsprojekte.



22,4 Prozent sprachen sich gegen Kims Besuch aus.



Als Veranstaltung, die sich die Hauptstädter bei Kims Besuch am stärksten wünschen, wurde eine Ansprache an die Bürger genannt.



74 Prozent der Befragten sagten, dass die Wiedervereinigung Süd- und Nordkoreas notwendig sei. 43 Prozent, damit der größte Anteil, antworteten, dass die Wiedervereinigung nötig sei, damit das vereinigte Korea ein fortgeschritteneres Land werde.



72 Prozent gingen davon aus, dass sich die innerkoreanischen Beziehungen in den nächsten fünf Jahren verbessern würden. Lediglich fünf Prozent rechneten mit einer Verschlechterung der Beziehungen.