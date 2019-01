Der Han-Fluss Han in Seoul ist in diesem Winter erstmals zugefroren.Das teilte das koreanische Wetteramt mit. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Fluss 16 Tage später gefroren, aber 13 Tage früher als im Durchschnitt der letzten Jahre.Die Tiefsttemperatur in Seoul sank an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter minus zehn Grad.Das Wetteramt dokumentiert seit 1906 das Zufrieren des Han-Flusses vor der Hangang-Brücke.