Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach eigenen Angaben zu Treffen mit Trump bereit

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum Jahresauftakt seine Bereitschaft für ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump betont.Das sagte Kim am Dienstag in seiner Neujahrsansprache im staatlichen Fernsehen.Kim sagte, es sei seine feste Absicht, einen beständigen Frieden und eine feste Friedensordnung auf der koreanischen Halbinsel zu etablieren und die vollständige Denuklearisierung anzustreben.Er sei bereit, sich jederzeit mit dem US-Präsidenten zusammenzusetzen und er werde Anstrengungen für ein Ergebnis unternehmen, das die internationale Gemeinschaft begrüßen würde.Sollten die USA jedoch weiterhin ihre Sanktionen verschärfen und Druck auf das Land ausüben, werde der Norden keine andere Wahl haben, als nach einem neuen Weg für den Schutz seiner Souveränität und Interessen zu suchen.Kim empfahl den USA, korrespondierende Maßnahmen im Gegenzug für die Schritte zur Denuklearisierung zu unternehmen, die das kommunistische Land bislang unternommen habe.Wenn die USA auf Nordkoreas aktive und präventive Schritte mit vertrauenswürdigen Schritten und korrespondierendem Verhalten reagieren, würden sich die bilateralen Beziehungen in schnellem Tempo entwickeln, fügte Kim hinzu.