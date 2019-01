Außen-, Vereinigungs- und Verteidigungsminister diskutieren über Korea-Fragen

Photo : KBS News

Die Außen-, Vereinigungs- und Verteidigungsminister sind anlässlich des neuen Jahres in einer KBS-Sendung aufgetreten, um über aktuelle Angelegenheiten betreffend die koreanische Halbinsel und die Zukunft zu diskutieren.Alle Minister interpretierten in dem Programm am Dienstag die Neujahrsansprache von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un positiv.Außenministerin Kang Kyung-wha ging davon aus, dass der Wille für einen Dialog zwischen Nordkorea und den USA betont wurde. Sie erwartete, dass die Nachbarländer einschließlich der USA Kims Ansprache positiv bewerten würden.Kang deutete an, dass Vorbereitungen zwischen Nordkorea und den USA für einen zweiten Gipfel getroffen würden.Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon sagte, in Bezug auf Kims Neujahrsansprache und die Umsetzung der innerkoreanischen Vereinbarungen ein innerkoreanisches Treffen auf hochrangiger Ebene zu überprüfen. Hinsichtlich der Äußerung über die nukleare Stromerzeugung in Kims Ansprache hieß es, dass zuerst die Denuklearisierung voranschreiten sollte.Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo schloss einen Abzug der US-Truppen nach der Übernahme der Befehlsgewalt in Kriegszeiten durch Südkorea aus. Zur Abschaffung der Wehrpflicht und der Einführung einer Freiwilligenarmee hieß es, dass die Frage noch verfrüht sei und hierfür eine Zustimmung des Volks notwendig sei.