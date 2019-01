Washington kommentiert Kims Neujahrsansprache nicht

Photo : KBS News

Das US-Außenministerium hat auf die Neujahrsansprache von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nicht unmittelbar reagiert.Das Ressort lehne die Gelegenheit ab, einen Kommentar abzugeben, hieß es. Das Ministerium ist wegen des Shutdowns der US-Regierung seit elf Tagen geschlossen.US-Präsident Donald Trump sagte in einem vor der Veröffentlichung von Kims Ansprache auf Twitter bekannt gegebenen Video, dass die USA in Bezug auf Nordkorea-Fragen nichts überstürzen würden.Die US-Medien berichteten, dass Kim sich zu einem zweiten Treffen mit Trump bereit erklärt habe. Zugleich richteten die Medien Aufmerksamkeit auf Kims Warnung, dass Nordkorea keine andere Wahl haben werde, als einen neuen Weg auszuloten, falls die USA dessen Geduld falsch einschätzen und an Sanktionen und Druckausübung festhalten würden.Sie meldeten weiter, dass Kim von den USA verlangt habe, keine strategischen Waffen in Südkorea zu stationieren und gemeinsame Militärmanöver Südkoreas und der USA weiter zu stoppen.NBC berichtete, es sei nicht klar, was mit einem „neuen Weg“ gemeint sei. Die „New York Times“ schrieb, Nordkorea werde keine weiteren Maßnahmen zur Beseitigung seiner Atomwaffen treffen, solange die USA nicht mit einer Aufhebung der Sanktionen antworten würden. Kims Forderung stelle im Grunde eine Rückkehr zur Situation Anfang 2017 dar.