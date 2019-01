KBS-Umfrage: 55 Prozent unterstützen Staatsführung von Präsident Moon

Photo : YONHAP News

KBS hat zum neuen Jahr eine Meinungsumfrage zur Staatsführung der Regierung von Präsident Moon Jae-in durchgeführt.55,2 Prozent der Befragten sagten, dass Moon seit dem Amtsantritt gute Arbeit geleistet habe. 41,7 Prozent bewerteten dagegen Moons Amtsführung negativ. Der Anteil der positiv Gesinnten ist verglichen mit zwei Umfragen von KBS im vergangenen Jahr zurückgegangen.Als Bereiche, in denen die Regierung am besten arbeitete, wurden die innerkoreanischen Beziehungen und die Außenpolitik genannt.Als Angelegenheit, auf die künftig der Schwerpunkt gelegt werden sollte, nannte der größte Anteil die Frage der Schaffung von Arbeitsplätzen.65 Prozent gingen davon aus, dass die Wirtschaftspolitik keine Früchte geerntet habe. Lediglich 33 Prozent antworteten, dass sie Erfolge gebracht habe.Bezüglich der Richtung und des Tempos der Wirtschaftspolitik forderten 20,8 Prozent ein höheres Tempo bei der Umsetzung des bisherigen Kurses. 40 Prozent verlangten dagegen eine Korrektur des Kurses.Als Grund für die ausbleibende Verbesserung der Beschäftigungslage nannte der größte Anteil die schwache Konjunktur.Unter den Parteien erhielt die regierende Minjoo-Partei Koreas mit 41,1 Prozent die größte Zustimmung. Die Freiheitspartei Koreas folgte mit 13,5 Prozent. Die Gerechtigkeitspartei kam auf 9,8 Prozent, die Bareunmirae-Partei auf 7,8 Prozent und die Partei für Demokratie und Frieden auf 1,5 Prozent.Hankook Research befragte im Auftrag von KBS am 28. und 29. Dezember landesweit 1.000 über 19-Jährige am Telefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.