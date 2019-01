KBS-Umfrage: 75 Prozent der Südkoreaner betrachten Vermögensungleichheit als ernsthaft

Photo : KBS News

75 Prozent der Südkoreaner betrachten die Vermögensungleichheit in Südkorea als ernsthaft.Das ergab eine Meinungsumfrage, die KBS zum neuen Jahr durchführte.Lediglich drei Prozent antworteten, dass keine ernsthafte Ungleichheit bei der Einkommensverteilung herrsche.Die Befragten meinten, dass es nicht leicht sei, diese Ungleichheit zu bewältigen. Fast 46 Prozent betrachteten es als unwahrscheinlich, dass sie oder ihre Kinder in die Oberschicht aufsteigen werden. Nur 17 Prozent hielten einen Aufstieg für möglich.28 Prozent betrachteten das Vererben des Reichtums auf unrechte Weise als größte Ursache für die Vermögensungleichheit. 26 Prozent nannten die Lohndifferenz zwischen regulär und atypisch Beschäftigten sowie zwischen Großunternehmen und mittleren sowie kleinen Firmen als Ursache des Problems.34 Prozent, der größte Anteil, sagten, dass für den Abbau von Ungleichheit verschiedene unfaire Handlungen strikt bestraft werden müssten.62 Prozent befürworteten die Einführung einer Reichensteuer, während 13 Prozent sich dagegen aussprachen.Hankook Research befragte im Auftrag von KBS am 18. und 19. Dezember landesweit 1.000 über 19-Jährige am Telefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.