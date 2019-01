Südkoreas Export- und Handelsvolumen erreichen 2018 Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei den Ausfuhren letztes Jahr erstmals die Marke von 600 Milliarden Dollar durchbrochen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Dienstag mit, dass das Exportvolumen im vergangenen Jahr nach vorläufigen Schätzungen 605,5 Milliarden Dollar betragen habe.Das Volumen legte um 5,5 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Damit wurde das beste Exportergebnis erzielt, seit Südkorea im Jahr 1948 erstmals Waren exportiert hatte.Die Einfuhren wurden auf 535 Milliarden Dollar geschätzt. Das entspricht ebenfalls einem Rekordhoch.Das Handelsvolumen erreichte mit einer Billion und 140,5 Milliarden Dollar den bisher höchsten Stand.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 70,5 Milliarden Dollar erzielt. Südkorea verbuchte somit das zehnte Jahr in Folge ein Plus.Die Ausfuhren im Dezember schrumpften um 1,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 48,5 Milliarden Dollar. Die Einfuhren nahmen um 0,9 Prozent auf 43,9 Milliarden Dollar zu.In der Handelsbilanz wurde mit 4,6 Milliarden Dollar den 83. Monat in Folge ein Überschuss verzeichnet.