Trump freut sich auf Treffen mit Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump freut sich auf ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.Trump schrieb am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter, dass Kim keine Atomwaffen machen, testen oder an andere weitergeben werde und jederzeit zu einem Treffen mit dem US-Präsidenten bereit sei.Er freue sich auf ein Treffen mit dem Vorsitzenden Kim, der so gut verstehe, dass Nordkorea über ein großes wirtschaftliches Potenzial verfüge.Kim Jong-un hatte in seiner Neujahrsansprache am Dienstag gesagt, dass er sich jederzeit mit dem US-Präsidenten zusammensetzen würde.