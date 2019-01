Evakuierungen wegen Waldbrandes in Yangyang

Photo : YONHAP News

In der Gangwon-Prinz hat es wegen eines Waldbrandes Evakuierungen gegeben.Im Landkreis Yangyang wurden heute weitere 100 Einwohner im Gebiet Sangpyeong zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert. Am Neujahrstag war dort ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer nahm um 16.12 Uhr auf einem Hügel in Yangyang seinen Anfang. Etwa 300 Einwohner mussten wegen der Flammen ihre Häuser verlassen.17 Löschhubschrauber und rund 1.600 Feuerwehrleute und Soldaten sind für die Löscharbeiten im Einsatz. Starker Wind erschwert ihren Einsatz.Mit Stand von 7 Uhr am Mittwochmorgen sind mindestens 20 Hektar Waldfläche abgebrannt. Verletzt wurde durch die Flammen bislang niemand.