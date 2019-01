UNICEF braucht 19,5 Millionen Dollar für Nordkorea-Hilfe

Photo : YONHAP News

Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF benötigt nach eigenen Angaben 19,5 Millionen Dollar für die Nordkorea-Hilfe in diesem Jahr.Nach weiteren UNICEF-Angaben sei jedes fünfte Kind in Nordkorea einer Unterernährung und drei Prozent von ihnen einer extremen Nahrungsmittelknappheit ausgesetzt, meldete der US-Sender "Voice of America" am Mittwoch.Die UN-Organisation vermeldete gleichzeitig ein schlechtes Ergebnis ihrer Spendenaktion für Nordkorea im letzten Jahr. Mit Stand von Ende Oktober 2018 konnte UNICEF lediglich 31 Prozent der benötigten Finanzmittel für die Nordkorea-Hilfe in Höhe von 16,5 Millionen Dollar eintreiben.