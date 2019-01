Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat im ersten Spiel des neuen Jahres ein Tor erzielt.Son traf im Spiel gegen Cardiff City am Dienstag (Ortszeit) im Cardiff City Stadium in der 26. Minute zur 3:0-Führung seines Teams. Es war sein elftes Saisontor und das achte Tor in der Premier-League.Tottenham siegte mit 3:0 und rückte mit 48 Punkten auf den zweiten Platz der Liga vor.