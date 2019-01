Südkorea gibt Liste der 100 besten Sehenswürdigkeiten bekannt

Photo : YONHAP News

Das Kulturministerium und die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) haben eine Liste mit den 100 Touristenattraktionen in Südkorea veröffentlicht, die man unbedingt gesehen haben muss.Die Liste wird seit 2013 alle zwei Jahre veröffentlicht.Auf der diesjährigen Liste machte die Region Gyeongsang mit 28 Sehenswürdigkeiten den größten Anteil aus, gefolgt von der Hauptstadtregion mit 26 Einträgen. Dahinter folgten Jeolla und Gangwon.21 Attraktionen, darunter Seoullo 7017, eine in einen Fußgängerüberweg und Park umgestaltete ehemalige Hochstraße am Seouler Hauptbahnhof, wurden neu auf die Liste gesetzt. 23 Sehenswürdigkeiten, darunter das Hanok-Dorf Jeonju und der buddhistische Tempel Bulguk in Gyeongju, wurden das vierte Mal in Folge ausgewählt.Vorläufige Kandidaten werden aufgrund der Empfehlungen von Gebietskörperschaften und der Analyse von Big Data ermittelt. Nach Bewertungen vor Ort und Diskussionen im zuständigen Auswahlausschuss werden 100 Attraktionen ausgewählt.