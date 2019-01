Erdbeben nahe Atomtestgelände Nordkorea registriert

Photo : YONHAP News

In Nordkorea hat sich heute nahe seinem Atomtestgelände ein Erdbeben ereignet.Ein Beben mit einer Stärke von 2,8 auf der Richterskala ereignete sich um 7.20 Uhr in Kilju in der Provinz Nord-Hamgyeong.Laut dem südkoreanischen Wetteramt liegt das Epizentrum elf Kilometer östlich von dem Ort entfernt, wo Nordkorea seinen sechsten Atomtest unternahm. Nach der Analyse seismischer Wellen sei das Erdbeben nicht als künstliches sondern als natürliches Beben eingestuft worden.Es sei sehr wahrscheinlich, dass das Erdbeben durch Einflüsse von Nordkoreas Atomtest auf die Erdkruste verursacht worden sei, hieß es weiter.Ein Beamter des Wetteramtes ging davon aus, dass es sich um das elfte Erdbeben handelt, das durch den sechsten Atomtest Nordkoreas im September 2017 verursacht wurde.