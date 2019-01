Politik Austauschprogramm für koreanische und deutsche Schüler hinsichtlich Wiedervereinigung

Für die Verbreitung einer Zustimmung zu einer friedlichen Wiedervereinigung findet ein Austauschprogramm von Schülern zwischen Südkorea und Deutschland statt.



Das teilte das südkoreanische Bildungsministerium am Mittwoch mit.



68 von den Bildungsämtern der 17 provinzfreien Städten und Provinzen ausgewählte Oberschüler werden von Donnerstag bis zum 13. Januar Deutschland und Polen besuchen. Ziel ist, durch Beispiele beider Länder in Hinsicht auf Geschichte, Frieden und Wiedervereinigung die Zustimmung für eine friedliche Wiedervereinigung zu verbreiten.



Seit 2014 habe es Fortbildungsprogramme für Lehrer in Deutschland auf diesem Gebiet gegeben. Es sei jedoch das erste Mal, dass ein entsprechendes Programm für Schüler durchgeführt werde, sagte ein Beamter des Bildungsministeriums.



Die Schüler werden Stätten der Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands wie die Berliner Mauer sowie historische Stätten in Deutschland, Polen und Tschechien wie das Museum Auschwitz-Birkenau besuchen. Sie werden auch Gymnasien in Deutschland aufsuchen und mit deutschen Lehrern und Schülern über den Austausch und die Kooperation zwischen Schülern Ost- und Westdeutschlands im Einigungsprozess diskutieren.