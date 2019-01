Präsident Moon will permanenten Frieden in Korea etablieren

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will dieses Jahr für die Etablierung des dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel sein Bestes geben.Der Frieden, den man jetzt erlebe, sei vorübergehend. Er wolle sein Bestes geben, damit aus der Strömung eine Welle des Friedens werde, die nicht rückgängig gemacht werden könne.Das sagte Moon bei einer Zeremonie zum Beginn des neuen Jahres in Seoul.Wenn eine vollständige Denuklearisierung und dauerhafter Frieden auf der koreanischen Halbinsel etabliert würden, könnte eine vom Frieden und Gedeihen geprägte Ära der koreanischen Halbinsel eröffnet werden.Was die Wirtschaft angeht, präsentierte Moon seine Vision, Eisenbahnnetze mit Russland und Europa zu verbinden und Gemeinschaften des Friedens und des Gedeihens mit Indien sowie dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN ermöglichen zu wollen. Er wolle ein Zeitalter eröffnen, in dem Frieden der Volkswirtschaft zum Aufschwung verhelfe.