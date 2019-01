Bekannter nordkoreanischer Flüchtling analysiert Neujahrsansprache von Nordkoreas Machthaber

Photo : YONHAP News

Der aus Nordkorea geflüchtete Diplomat Thae Yong-ho hat die Neujahrsansprache von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un analysiert.Nach seiner Einschätzung habe Kim Jong-un keine Absicht, US-Präsident Donald Trump zu treffen, wenn keine gemeinsame Grundlage in Verhandlungen über die Denuklearisierung gefunden werden könne.Das sagte der frühere stellvertretende nordkoreanische Botschafter in London am Mittwoch bei einer Diskussionsveranstaltung an der Nationalversammlung in Seoul. Organisiert wurde diese von der führenden Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas.Kim sei am Neustart innerkoreanischer Projekte wie dem Kaesong-Industriepark und den Touren zum Geumgang-Berg interessiert, die für den Norden vorteilhaft seien.Spekulationen, nach denen der Norden sein Atomprogramm abschaffen könnte, damit die Wirtschaftssanktionen gelockert werden, wies Thae zurück. Seine Einschätzung als früherer nordkoreanischer Diplomat sei, dass in Nordkorea ein Denken oder Entscheidungen in so vernünftiger Weise unmöglich seien.