Demonstrationsteilnehmer fordern von Japan Entschuldigung und Entschädigung wegen Sexsklaverei

Photo : YONHAP News

Die Mittwochsdemonstration zur Klärung der Frage der Sexsklaverei der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg hat am gestrigen Mittwoch zum ersten Mal im neuen Jahr stattgefunden.Bürgerorganisationen hielten die Kundgebung gegen Mittag vor der japanischen Botschaft in Seoul ab. Sie forderten die japanische Regierung auf, sich bei den Opfern der Sexsklaverei offiziell zu entschuldigen und sie rechtlich zu entschädigen.Sie sagten, dass letztes Jahr acht koreanische Opfer verstorben seien und der Puls der noch Lebenden immer schwächer werde. Die japanische Regierung weise jedoch auf internationale Praktiken hin und fordere zur Einhaltung der 2015 zu dieser Frage getroffenen Einigung zwischen Seoul und Tokio auf. Sie sollte stattdessen sofort vor den Opfern niederknien und sich entschuldigen.Die Mittwochsdemonstration hatte am 8. Januar 1992 begonnen. Die gestrige Kundgebung war die 1.368. Demonstration.