Neujahrsfeier zum 100. Jubiläum der Provisiorischen Regierung

Photo : KBS News

Eine historische Neujahrsfeier der Provisorischen Regierung der Republik Korea im Jahr 1921 in Schanghai ist nach 98 Jahren nachgestellt worden.Das südkoreanische Generalkonsulat in Schanghai hielt am Mittwoch eine Neujahrsfeier anlässlich des 100. Jubiläums der Gründung der Provisorischen Regierung ab. Dazu wurden Nachfahren von Unabhängigkeitskämpfern und koreanische Bewohner eingeladen.Die Zeremonie fand in einem Kaufhaus statt, wo sich früher ein Hotel befunden hatte. Dort hatte am 1. Januar 1921 eine Neujahrsfeier stattgefunden, zu der sich 59 führende Unabhängigkeitskämpfer wie Kim Gu und Ahn Chang-ho versammelt hatten. Sie hatten dabei den Willen bekräftigt, die Souveränität Koreas wieder zu erlangen.