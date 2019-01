Trump erhält nach eigenen Angaben Brief von Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, einen persönlichen Brief von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erhalten zu haben.Er habe gerade einen „großartigen Brief“ von Kim bekommen, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus am Mittwoch (Ortszeit) und hielt den Brief hoch, der auf dem Tisch gelegen hatte.Trump sagte, dass Kim und er eine sehr gute Beziehung aufgebaut hätten. Beide würden wahrscheinlich ein anderes Treffen haben. Man werde dies in nicht allzu ferner Zukunft arrangieren.Trump betonte weiter, es hätte einen "großen fetten" Krieg in Asien gegeben, falls er sich nicht im vergangenen Jahr in Singapur mit Kim getroffen hätte.Kim hatte in seiner Neujahrsansprache seine Bereitschaft für ein Treffen mit Trump bekräftigt.