Nordkoreanischer Diplomat in Italien hält sich offenbar versteckt

Ein nordkoreanischer Diplomat in Italien hat sich laut einer diplomatischen Quelle wahrscheinlich versteckt.Jo Song-gil arbeite seit 2015 bei der Botschaft in Italien und fungiere seit 2017 als kommissarischer Botschafter. In letzter Zeit würden jedoch keine öffentlichen Auftritte mehr beobachtet, berichtete die Quelle.Nun wird von der Möglichkeit gesprochen, dass der Diplomat um Asyl ersucht.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass eine solche Tatsache bisher nicht bestätigt worden sei.