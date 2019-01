Internationales Reiseroute von China nach Nordkorea über Fluss Duman eröffnet

Ein touristischer Durchgang zwischen China und Nordkorea über dem Grenzfluss Duman (Tumen) ist eröffnet worden.



Laut einem Bericht von Chinanews.com wurde dies am 1. Januar in Hunchun in der chinesischen Provinz Jilin gefeiert. Anschließend überquerten über 100 chinesische Touristen den zugefrorenen Fluss zu Fuß und reisten für ein eintägiges Tourprogramm nach Nordkorea.



Chinesische Medien berichteten, dass Touristen in der Sommerzeit mit dem Schiff den Fluss überqueren und sich die Landschaft anschauen würden.



Nordkorea setzt sich für die Ankurbelung des Tourismus ein, die Eröffnung der Reiseroute über den Fluss Duman erfolgte offenbar in deren Rahmen.