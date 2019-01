Botschafter beider Koreas spornen gemeinsames Handballteam vor WM in Deutschland an

Photo : KBS News

Im Vorfeld der Eröffnung der Handball-Weltmeisterschaft der Männer haben die Botschafter Süd- und Nordkoreas in Berlin das gesamtkoreanische Team angespornt.Beide Diplomaten besuchten am Mittwoch (Ortszeit) die Trainingsstätte der Mannschaft in Berlin und ermutigten die Spieler.Das Herren-Handballteam besteht aus 16 südkoreanischen und vier nordkoreanischen Athleten.Der nordkoreanische Botschafter Pak Nam-yong sagte, er hoffe, dass entsprechend der Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen viele gesamtkoreanische Mannschaften starten und noch besser abschneiden würden. Er erwarte, dass das Team bei dem Wettbewerb ein gutes Ergebnis erziele.Der südkoreanische Botschafter Chung Beom-ku sagte, er glaube, dass dieses Jahr in Berlin die Friedensstimmung auf der koreanischen Halbinsel gefördert werden könne. Er hoffe, dass das Team nicht nur den Deutschen, sondern auch Süd- und Nordkoreanern zeigen werde, dass die Koreaner stark seien, wenn sie eins würden.Es wird eine gemeinsame Anfeuerungsgruppe beider Koreas gebildet, um das gesamtkoreanische Team zu unterstützen.Die Handball-WM der Männer in Deutschland und Dänemark beginnt am 10. Januar mit dem Eröffnungsspiel zwischen Korea und Deutschland in Berlin.