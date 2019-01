Internationales Pentagon unterstützt diplomatische Bemühungen um Spannungsabbau

Das US-Verteidigungsministerium unterstützt nach eigenen Angaben die diplomatischen Bemühungen um einen Spannungsabbau.



Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia.



Pentagon-Sprecher Christopher Logan war nach einer Meinung zur Neujahrsansprache von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un befragt worden.



Er sagte außerdem, dass die US-Truppen in Südkorea weiterhin für ihr Versprechen im Rahmen der Allianz einstehen würden, den Süden und seine Bevölkerung zu verteidigen.



Kim hatte in seiner Neujahrsansprache am Dienstag unter anderem verlangt, dass Seoul nicht länger Militärübungen mit fremden Mächten erlauben solle, die Spannungen auf der Halbinsel schürten. Er wies in diesem Zusammenhang auf eine Einigung beider Koreas hin, sich in Richtung Frieden und Wohlstand zu bewegen.